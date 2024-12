Paro y movilización frente al Palacio Municipal del Partido de La Costa

Esta mañana, un grupo de trabajadores municipales enrolados en el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se congregó frente al Palacio Municipal del Partido de La Costa para manifestar su descontento con la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo local días pasados.

La protesta contó con el respaldo de la CGT Regional, representada por su secretario general Damián Comas, y de la CTA, cuyo titular local, Daniel Blanco, también estuvo presente. Además, se sumaron trabajadores municipales de localidades vecinas como Villa Gesell y Pinamar, en señal de solidaridad con los reclamos.

Sin embargo, la movilización fue menor a lo esperado, ya que el Sindicato de Empleados Municipales (SEM), mayoritario en el distrito, aceptó la oferta salarial del Ejecutivo y decidió levantar las medidas de fuerza previamente anunciadas. Por otro lado remarcan que el dialogo con la Municipalidad esta abierto y en enero vuelven las negociaciones para mas mejoras. Algunas fuentes municipales aseguraron que las tareas en las Delegaciones y Galpones municipales fueron normales. Aunque en el acto se ocuparon de indicar que muchos no vinieron por «miedo» o por no perder el presentismo.

Durante el acto, llevado a cabo en Costanera 8001, los principales oradores fueron Comas, Blanco y el titular del STM, Miguel Rajoy. En sus discursos, reiteraron su compromiso con la lucha por mejoras salariales y denunciaron lo que consideran una falta de diálogo y soluciones adecuadas por parte de las autoridades municipales.

“Vamos a seguir adelante con esta lucha porque creemos que los trabajadores merecen un aumento digno que esté acorde con la realidad económica actual”, expresó Miguel Rajoy, en lo que fue el cierre del evento.

Aunque la convocatoria no alcanzó la masividad buscada, los dirigentes destacaron la importancia de mantener la unidad sindical y no descartaron nuevas medidas en los próximos días para visibilizar su reclamo. Pero muchos de los gremios que acompañan tanto a la CGT Regional como a la CTA no se hicieron presentes en esta oportunidad. De todas maneras los manifestantes se mostraron satisfechos con el poderío demostrado.