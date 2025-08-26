Mar de Ajó | Jornada de capacitación “La calidad turística marca la diferencia”

La Municipalidad de La Costa invitó a participar de la jornada de capacitación “La calidad turística marca la diferencia”, que se llevará a cabo hoy martes 26 de agosto a las 14.00 en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Yrigoyen y Sacconi).

La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad, destinada a todas las personas interesadas en el desarrollo turístico local, más allá de que cuenten o no con el Sello de Calidad.

El encuentro busca brindar herramientas para fortalecer la competitividad de la oferta turística del distrito, trabajando sobre métodos y procesos de calidad, estrategias para la mejora de los servicios, la satisfacción del turista y la orientación al logro de objetivos concretos. Para ello, se contará con la disertación de destacados profesionales con amplia experiencia académica y en gestión: Mg. Mauro Beltrami (magíster en Dirección de Empresas y Licenciado en Turismo) y Lic. Germán Treuer (licenciado en Comercialización, experto en gestión integrada de la calidad y ambiental y auditor líder ISO 9001 en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM).

Con esta nueva capacitación se continúa fortaleciendo el camino iniciado en 2014 con el Sello de Calidad Turística, que ya distinguió a más de 300 comercios y empresas locales. Hoy la propuesta se abre a toda la comunidad para que cada persona vinculada al turismo pueda sumar conocimientos, innovar en sus servicios y ser parte activa de un destino cada vez más competitivo.

Los interesados en participar deben inscribirse completando el formulario disponible en https://forms.gle/JbamEKehFV1mrUig8.