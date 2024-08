Se extendió el plazo para registrarse en el RASE | Los detalles

El Gobierno Nacional extendió hasta el 4 de septiembre la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para los usuarios residenciales que estén en condiciones de recibir el beneficio y, de esta forma, evitar pagar tarifas de energía más caras.

Según se estima 1,7 millones de personas están en condiciones de acceder al subsidio, ya que uno de los requisitos más importantes para anotarse es que el ingreso del grupo familiar no llegue a los $ 3 millones. Esto se debe a que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó en junio a $873.169 para un hogar integrado por dos adultos y dos menores. Las normativas vigentes estipulan que las familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces el valor de la CBT pueden solicitar estos beneficios. Esto significa que el umbral a partir del cual no se puede solicitar subsidios es desde $3.056.092 de ingreso familiar mensual.

Es importante destacar que, ante cualquier consulta o inconvenientes para realizar el trámite, los vecinos y vecinas del Partido de La Costa pueden comunicarse con la Dirección Defensa Consumidor de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 al 02246-433085, por correo electrónico a omiclacosta@gmail.com o concurrir personalmente a la oficina sito en Av. Costanera 8001, Mar del Tuyú.