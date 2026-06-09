Acto por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico

Este miércoles 10 de junio se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico, una fecha que invita a renovar el compromiso con la memoria, la soberanía y la defensa de los derechos históricos de la Argentina sobre estos territorios.

En ese marco, se realizará un acto institucional abierto a la comunidad en la Plaza Malvinas Argentinas de Aguas Verdes, ubicada en la intersección de las calles Destructor San Juan y Balizador Ushuaia.

Comenzará a las 11.00 y contará con la participación de instituciones, autoridades, excombatientes, establecimientos educativos y vecinos.

La fecha recuerda la creación, el 10 de junio de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, establecida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires como una reafirmación de la soberanía argentina sobre el archipiélago y los territorios australes.

Desde entonces, esta jornada constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia estratégica, histórica y geográfica de las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.