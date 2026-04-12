Santa Teresita | La familia del hombre que recibió un balazo accidental pide ayuda a la comunidad

La familia de Jorge «Beto» García, el vecino de Santa Teresita que resultó herido de bala el pasado 20 de marzo en un inusual accidente en la vía pública, lanzó una campaña de recaudación de fondos para afrontar una cirugía crítica. En diálogo con Radio Noticias, su hermana Alejandra García explicó que producto del disparo «Beto» sufrió una fractura expuesta de fémur que requiere una prótesis especial. El costo del clavo ortopédico asciende a 4 millones de pesos, una cifra inalcanzable para la familia sin la colaboración de la comunidad.

Alejandra detalló que, debido a la discapacidad que ya padecía su hermano, la operación es compleja y no puede realizarse con cualquier material, lo que encarece el presupuesto.

Ante la falta de respuestas los vecinos y un bar local han comenzado a organizar eventos benéficos. Actualmente, la familia ya logró reunir casi la mitad del monto necesario, pero apelan a la solidaridad para completar el pago y que «Beto» pueda entrar al quirófano cuanto antes.