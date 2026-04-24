San Clemente | Habrá un encuentro sobre salud integral abierto a la comunidad

Este sábado 25, a partir de las 10.00, se llevará a cabo un encuentro del ciclo “Cuidado de la Salud Integral”, una propuesta que invita a reflexionar y compartir miradas en torno al bienestar desde una perspectiva amplia.

La actividad, que integra la iniciativa Cuidar la Vida, tendrá lugar en el Hospital Municipal de San Clemente, en Av. San Martín 505 y se desarrollará como un espacio de intercambio con profesionales invitados, donde se abordarán distintos aspectos vinculados a la salud integral, entendida como un proceso que incluye lo físico, emocional y social.

El encuentro forma parte de un ciclo de charlas que busca promover instancias de diálogo accesibles para la comunidad, acercando herramientas y conocimientos que contribuyan al cuidado cotidiano de la salud.