General Lavalle | Llega el gran encuentro de artesanos, productores y emprendedores en Paraje Pavón

Llega el primer encuentro de la Feria de Pavón, una propuesta que reunirá a artesanos, productores y emprendedores locales en una jornada pensada para toda la familia, combinando producción, cultura, gastronomía y entretenimiento.

La actividad se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, de 10:00 a 17:30 horas, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora, con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un espacio de encuentro en la localidad.

Este primer encuentro tiene como objetivo fortalecer el trabajo local, visibilizar el talento de los emprendedores y generar oportunidades de intercambio y crecimiento para quienes desarrollan producciones artesanales y regionales.

Durante la jornada, el público podrá recorrer stands con una amplia variedad de productos, como miel y derivados, tejidos en lana, crochet y macramé, artesanías en madera y cerámica, papelería creativa, sahumerios, plantas, indumentaria, cosmética natural, bijouterie y juguetes, entre otros.

Además, la propuesta gastronómica incluirá opciones caseras como sopa paraguaya, pizzetas, mermeladas, conservas y condimentos elaborados por productores locales.