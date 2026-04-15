Falleció Mabel Vivardo, pionera del periodismo y la cultura en la región

El periodismo regional está de luto tras la partida de Mabel Vivardo, una de las voces más lúcidas, formadas y comprometidas de nuestra comunicación. Nacida en Mar del Plata pero vecina de San Clemente desde 1961, Mabel no solo fue una periodista de raza, sino una intelectual cuya formación como profesora de Filosofía y Francés le otorgó una agudeza única para analizar la realidad local. Desde sus inicios en el diario El Nacional de Dolores hasta su consolidación en emisoras como Radio Bahía y Radio San Clemente, su carrera fue un ejemplo de rigor y ética profesional.

A través de ciclos emblemáticos como “Nos los representantes”, Mabel Vivardo transformó el micrófono en una herramienta de construcción ciudadana, apostando siempre al contexto y a la memoria por sobre la inmediatez superficial. Su fallecimiento deja un vacío inmenso en la historia de nuestras instituciones, pero lega una huella imborrable para las nuevas generaciones de comunicadores: la de un periodismo ejercido con profundidad, formación y un inquebrantable compromiso con lo público.