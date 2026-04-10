Un operativo conjunto realizado en la localidad de Las Toninas permitió desarticular una presunta red familiar dedicada a la producción y venta de marihuana. Como resultado, se secuestraron más de 50 kilos de droga y dos personas quedaron aprehendidas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa y la Policía de Seguridad Departamental.

Tres domicilios bajo investigación

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en la calle 46, que según la investigación eran utilizadas por integrantes de un mismo grupo familiar.

De acuerdo a fuentes oficiales, en estos lugares se desarrollaban distintas etapas del proceso: siembra, cultivo, cosecha, secado, fraccionamiento y posterior venta de cogollos de marihuana, tanto al menudeo como en envases.

Investigación judicial

La causa se inició a partir de actuaciones de la UFIyJ N° 3 y fue dirigida por la Dra. María Inés Escola, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Mar del Tuyú.

Durante la investigación, el personal especializado realizó tareas de seguimiento, observación, registro fílmico y recolección de pruebas que permitieron acreditar la actividad ilícita.

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. David Leopoldo Mancinelli, otorgó las órdenes de allanamiento.

Secuestro y detenidos

En los procedimientos se incautaron:

Cogollos de marihuana fraccionados para la venta

Sustancia en proceso de secado

Plantas en etapa de floración

Balanzas de precisión

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares

El total de droga secuestrada supera los 50 kilogramos, con un valor estimado que excede los 50 millones de pesos, según fuentes del operativo.

Como resultado, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados.