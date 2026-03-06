HCD 2026 | Los ejes políticos y económicos del año en La Costa

El intendente Juan de Jesús encabezó este miércoles la apertura del 43° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, en un acto institucional que marcó el inicio formal de la actividad legislativa del año en el distrito.

La sesión inaugural fue presidida por el titular del cuerpo legislativo, Ezequiel Caruso, y contó con la presencia de 16 concejales en el recinto, mientras que dos ediles se encontraban ausentes.

Durante su discurso, el jefe comunal repasó aspectos de la gestión municipal, analizó el contexto político y económico nacional y planteó los desafíos que, según indicó, enfrenta el distrito en el escenario actual.

Al comenzar su mensaje, De Jesús pidió que el trabajo legislativo del año se desarrolle en un marco de diálogo y consenso. “Que primen las ideas de los legítimos acuerdos por encima de lo individual o de los posicionamientos parcializados que suelen estancar los procesos del progreso”, expresó.

“Cuidar la vida”, el concepto central de la gestión

Uno de los ejes principales del discurso fue el programa “Cuidar la vida”, una consigna que el intendente definió como un marco conceptual para orientar distintas políticas públicas del municipio.

Según explicó, la propuesta busca abordar el bienestar desde una mirada integral que incluye salud, ambiente, seguridad vial, educación, cultura y convivencia social.

“El cuidar la vida es una cuestión en la que venimos trabajando en estos últimos años, con un paradigma que va más allá de la salud, abarcando el bienestar humano, social y ambiental”, sostuvo el intendente.

En ese sentido, el jefe comunal anticipó la intención de fortalecer esta línea de trabajo y avanzar hacia la posibilidad de que el programa pueda transformarse en una normativa de carácter permanente dentro del distrito.

Críticas al contexto económico nacional

Otro tramo importante del discurso estuvo dedicado al análisis del escenario político y económico nacional. De Jesús planteó que el cambio de modelo económico implementado por el gobierno nacional desde diciembre de 2023 impactó negativamente en las posibilidades de gestión de los municipios.

“El cambio de modelo económico nacional no nos ha favorecido. Pero una parte mayoritaria de la sociedad lo eligió y debemos respetarlo”, señaló.

El intendente remarcó que, desde su perspectiva, el Estado debe mantener un rol activo en áreas como educación, salud, cultura, medio ambiente y trabajo.

También advirtió que la paralización de obras públicas financiadas por el Estado nacional genera consecuencias directas en el distrito. Entre los ejemplos mencionó:

La interrupción de obras vinculadas al agua potable tras la eliminación del ENOHSA.

La suspensión de programas de pavimentación.

La paralización de trabajos de protección del frente costero.

“No existe un municipio que pueda reemplazar a un Estado Nacional”, afirmó el jefe comunal al referirse a las dificultades que atraviesan los gobiernos locales.

Desarrollo local y participación comunitaria

En el tramo final de su intervención, De Jesús llamó a fortalecer el desarrollo local a partir de la valorización de los recursos propios del distrito y el trabajo conjunto entre distintos actores de la comunidad.

El intendente planteó que el crecimiento del Partido de La Costa debe sostenerse en la educación, el desarrollo productivo, el turismo y la participación de instituciones, emprendedores y organizaciones sociales.

“Es necesaria también la participación de los vecinos, de los emprendedores, de los trabajadores y de las organizaciones comunitarias para impulsar los cambios estructurales que necesitamos”, expresó.

El jefe comunal cerró su mensaje convocando a continuar trabajando para consolidar un distrito que, según indicó, pueda “sentirse orgulloso de sí mismo”.

Análisis: los temas que aparecen como prioritarios para los vecinos

Más allá del discurso institucional, del mensaje del intendente se desprenden algunos temas que probablemente marquen la agenda política y social del distrito durante el año. En orden de relevancia para la vida cotidiana de los vecinos, los principales ejes que surgen del discurso son:

1. Infraestructura y obras públicas

La paralización de proyectos vinculados al agua potable, pavimentación y protección costera aparece como uno de los problemas más concretos mencionados. Son obras que impactan directamente en servicios básicos y en la preservación del frente marítimo.

2. Empleo, producción y turismo

El intendente vinculó la situación económica nacional con las dificultades para generar empleo y actividad económica, señalando al turismo y la producción local como pilares para sostener el desarrollo del distrito.

3. Desarrollo urbano y crecimiento poblacional

El Partido de La Costa mantiene un crecimiento demográfico sostenido, lo que plantea desafíos en planificación urbana, servicios públicos y vivienda.

4. Políticas sociales y calidad de vida

El concepto de “Cuidar la vida” busca integrar políticas vinculadas a salud, seguridad vial, prevención de violencias y promoción de hábitos saludables.

5. Participación comunitaria y fortalecimiento institucional

El discurso también hizo foco en la necesidad de mayor participación de vecinos, instituciones y organizaciones en la construcción de políticas públicas.

La agenda legislativa que se desarrolle en el Concejo Deliberante durante el año permitirá observar cómo estos ejes se traducen en proyectos concretos para el distrito.