Madariaga | La Provincia avanza en obras para fortalecer la Reserva Natural Salada Grande

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, recorrió la Reserva Natural Salada Grande junto al intendente de General Madariaga, Esteban Santoro y el equipo de guardaparques, para repasar los trabajos que se vienen realizando en este valioso espacio natural que protege humedales bonaerenses.

Durante la visita, se anunció el inicio de una importante obra de infraestructura que incluirá la construcción de una nueva vivienda para el personal, taller y depósito, sala de interpretación, sanitarios públicos, oficina y una bajada para lanchas, entre otras mejoras.

Estas obras permitirán optimizar las condiciones laborales de los y las guardaparques y, al mismo tiempo, contar con una reserva más accesible, cómoda y preparada para fortalecer la Educación Ambiental.

Además, el proyecto apunta a potenciar la llegada de estudiantes, investigadores y turistas, promoviendo el desarrollo local a través de la articulación con el municipio y consolidando el rol de la reserva como espacio de conservación, educación y recreación.