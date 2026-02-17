General Lavalle llamó a licitación para construir vestuarios en el Polideportivo de Paraje Pavón

La Municipalidad de General Lavalle abrió el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para avanzar con la construcción de vestuarios en el Polideportivo del Paraje Pavón.

El trámite se realiza bajo el Expediente Municipal 4045-5413/2026, que contempla un presupuesto oficial de $127.029.043,77.

Según se informó, los interesados podrán retirar el pliego de bases y condiciones entre el 18 y el 27 de febrero de 2026, en la oficina de Obras y Servicios Públicos del municipio. También estará disponible solicitándolo por correo electrónico a compras@generallavalle.gob.ar

La presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 9 de marzo a las 10:30 horas.

En tanto, el acto de apertura de sobres se desarrollará ese mismo día, 9 de marzo a las 11, en el Palacio Municipal ubicado en Av. Bartolomé Mitre Nº 861.