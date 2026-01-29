Hoy se celebra una nueva jornada deportiva en el Partido de La Costa con la realización de la XII Edición del Torneo de Polo Arena en El Relincho Polo Club, un evento que ya se volvió tradición en el calendario veraniego de la región.

La competencia reúne a equipos locales y visitantes en un formato dinámico sobre arena, con el marco natural y la calidez del público costero. Desde horas de la mañana se desarrollan los distintos partidos que conforman este encuentro deportivo y social, que crece año a año en convocatoria y nivel.

La jornada se lleva adelante en las instalaciones del club, que nuevamente se consolida como un punto de referencia para el polo en la Costa Atlántica, en una edición acompañada por una amplia gama de comercios, profesionales y emprendimientos que brindan su apoyo al desarrollo del deporte.

Además de la competencia, el evento ofrece espacios recreativos, gastronomía local y propuestas familiares, generando un entorno de encuentro entre deporte y comunidad. El polo arena, por su formato accesible y atractivo visual, se presenta como una gran opción para quienes veranean o residen en el Partido de La Costa.

