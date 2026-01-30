PBA | Transporte confirmó la inhabilitación de los conductores del caso Bastián

El Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, detalló que la medida, dispuesta el 20 de enero por la realización de maniobras imprudentes en La Frontera, fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes, y se mantiene vigente, viéndose reforzada luego de que este lunes, por vía judicial, se confirmara que ambos conductores presentaban alcohol en sangre.

La conductora del UTV en el que circulaba Bastián y el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el vehículo utilitario fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte, que conduce Martín Marinucci, tras la intervención inicial de la Justicia por la gravedad de los hechos ocurridos en la zona de La Frontera. Se trata de Noemí Quirós y Manuel Molinari, respectivamente, quienes fueron sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial.

Cabe señalar que la medida data del 20 de enero último y que, en sus fundamentos, se detalla el riesgo para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes en la región conocida como La Frontera, en el partido costero de Pinamar. La actuación administrativa del Ministerio se produjo una vez que las actuaciones judiciales fueron remitidas a la órbita provincial, habilitando la adopción de medidas preventivas.

“Implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales”, sostiene la resolución. Asimismo, con la confirmación judicial de que ambos conductores presentaban alcohol en sangre, se agravó la situación de los implicados en el siniestro ocurrido durante la primera quincena del año.

El hecho se produjo cuando el UTV y la camioneta colisionaron de frente en un área de médanos. Como consecuencia de la violencia del impacto, el pequeño Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.