Un incendio forestal de importantes dimensiones se registró el pasado 25 de enero en la zona del pinar que conecta Costa Azul con San Bernardo, en el Partido de La Costa. Las llamas avanzaron con rapidez y afectaron cerca de tres hectáreas de vegetación, generando preocupación entre vecinos y autoridades.

El fuego se originó en cercanías de la calle Ramos Mejía, y fue combatido por dotaciones de bomberos voluntarios de varias localidades, con el apoyo de Defensa Civil, Policía y personal municipal. Tras ser controlado, el foco se reavivó más tarde ese mismo día, lo que obligó a nuevos trabajos de enfriamiento y vigilancia en la zona.

Según se informó, durante las tareas de control y patrullaje fueron encontrados algunos jóvenes en las inmediaciones del incendio. Aunque por el momento no hay información oficial sobre los avances de la investigación, fuentes policiales reconocen que la presencia de personas en el lugar y las características del inicio del fuego generan sospechas sobre una posible intencionalidad.

«No hay elementos concluyentes, pero hay dudas que no se pueden pasar por alto», señalaron allegados al operativo. El hecho, en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales por el clima seco, altas temperaturas y vientos fuertes, potencia las inquietudes de los equipos con mayor experiencia en la zona.