Vóley | Récord de equipos para la «Copa Diciembre» a disputarse en La Costa

Del 6 al 8 de diciembre, el Partido de La Costa será sede de una nueva edición de la Copa Diciembre de Vóley, uno de los torneos más esperados del calendario amateur, que este año bate récords de participación con la presencia de decenas de equipos de todo el país.

Organizado por Torneos La Costa Vóley junto a la Liga Atlántica y la Asociación de Vóley Amateur (AVA), el certamen reúne a equipos femeninos y masculinos en categorías mayores, Sub 14, Sub 16 y Sub 21, tanto en rama femenina como masculina. La competencia no solo crece en lo deportivo, sino que sigue consolidándose como un gran impulsor del turismo deportivo en la región.

«Este es un récord en cantidad de equipos. Claramente nos ganamos un lugar entre los torneos elegidos del año por los clubes», expresó Germán Aragone, uno de los organizadores y referente de Torneos La Costa.

Equipos de todo el país y un evento en expansión

Los logos de los equipos participantes hablan por sí solos: hay clubes inscriptos de ciudades como Mar del Plata, Lomas, Moreno, Tres Arroyos, Dolores, Merlo, Avellaneda, San Bernardo, Las Heras y CABA, entre otros.

La Copa Diciembre se convierte así en un punto de encuentro nacional para el vóley amateur, con un fin de semana largo que combina competencia, playa y camaradería.

«Es muy valioso lo que se genera con este tipo de encuentros: cada jugador, cada acompañante y cada club que viene deja algo en nuestra comunidad», agregó Aragone.