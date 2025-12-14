Se realizó una reunión de coordinación por el Operativo Sol

Se llevó adelante en la Municipalidad de La Costa una reunión de coordinación con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia para avanzar en la planificación del Operativo Sol 2025 / 2006 que comenzará el próximo viernes 19 y se extenderá hasta el 28 de febrero.

El encuentro reunió a representantes provinciales y municipales con el objetivo de ordenar recursos, definir estrategias y fortalecer la presencia policial durante la temporada de verano.

Participaron junto al intendente Juan de Jesús, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA y Capital del Ministerio de Seguridad, Adrián Escudero; el superintendente de Policía de Seguridad, Comisario General Carlos Domínguez; y el Comisario General, Walter Chucaloni, quien estará a cargo del Operativo Sol en el Partido de La Costa.

También estuvieron presentes el superintendente de la DDI, Comisario Mayor Tasi; los jefes de las áreas descentralizadas que trabajarán en seguridad, narcotráfico, DDI y CPR durante la temporada, además de representantes de la Policía Vial; y responsables de la Policía Rural. Y en representación de la Municipalidad de La Costa, el secretario de Ordenamiento Urbano y Control, Adrián González, y responsables del área local de seguridad, y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Oscar Ronconi.

Durante el encuentro, Juan de Jesús expuso la situación actual del distrito y detalló las problemáticas más relevantes vinculadas a hechos delictivos, venta ambulante no autorizada, presencia de cuidacoches, circuitos de comercialización de estupefacientes y otras dinámicas que afectan la convivencia diaria. En este marco, el jefe comunal solicitó intensificar los controles y profundizar la articulación entre la Provincia y el municipio para reforzar la prevención del delito.

Las autoridades provinciales presentaron los lineamientos del Operativo Sol, que este año contará con un incremento de efectivos respecto a la temporada anterior. También se acordó el funcionamiento de una base de la UTOI en La Costa, con la presencia de los grupos GAT y GPM, además de las unidades especiales que operarán en la región.

El Operativo Sol también incluirá un incremento significativo del personal policial asignado al Partido de La Costa, ampliando los puntos de control y optimizando la cobertura en peatonales, Costaneras y bajadas a playa, así como de la nocturnidad.

A su vez, se estableció que la Policía Rural tendrá a cargo los accesos al distrito, mientras que la Policía Vial reforzará el control de rutas y la prevención en los principales corredores. La reunión permitió ordenar criterios de trabajo, definir el rol de cada área de intervención y avanzar en la coordinación general del operativo que acompañará la llegada de vecinos, vecinas y turistas durante los próximos meses, fortaleciendo la tarea preventiva y la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.