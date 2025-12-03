Un control de rutina terminó con un narco amateur entre rejas y un cargamento de cocaína valuado en 30 millones de pesos fuera de circulación. El hecho ocurrió en el acceso norte al Partido de La Costa, sobre la Ruta 11, a la altura de San Clemente del Tuyú.

El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Dolores, junto a efectivos de la Policía de Seguridad Departamental y Protección Ciudadana del Municipio. Todo se dio cuando los uniformados detuvieron un Chevrolet Corsa y notaron un fuerte olor químico proveniente del interior del vehículo.

Al revisar el auto, en presencia de testigos, encontraron 10 bolsas de nylon que contenían clorhidrato de cocaína oculto en compartimentos. El conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en Mar de Ajó, quedó detenido en el acto.

Además de la droga, se secuestró dinero en efectivo y un celular, que será peritado como parte de la causa. El detenido fue imputado por infracción a la Ley de Drogas 23.737, y quedó a disposición de la UFI Nº 3 de Dolores, en conjunto con la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar.

Desde el Municipio adelantaron que los controles seguirán reforzados durante diciembre y toda la temporada, con operativos en rutas, terminales y zonas de alto tránsito para frenar el delito antes de que llegue el aluvión de turistas.