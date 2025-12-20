Navidad y Año Nuevo con sabores locales en La Costa

Una Navidad distinta, un brindis de fin de año con vista al mar, y una propuesta que combina gastronomía, turismo y comunidad: así se viven las fiestas en La Costa.

Más de 30 locales gastronómicos y hoteles de distintas localidades ofrecerán cenas de Navidad y Año Nuevo para que residentes y visitantes puedan celebrar con opciones variadas, cómodas y sin preocupaciones.

Desde San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo, Costa del Este, Aguas Verdes y otras localidades, se suman propuestas que van desde restaurantes tradicionales hasta hoteles con cena show.

Aunque el material oficial difundido por la Secretaría de Turismo no incluye precios (ya que cada comercio define su propuesta), se ofrecen datos de contacto directos para que los interesados consulten, comparen y elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Encontrá aquí el listado completo

Estas celebraciones representan una oportunidad doble: por un lado, ofrecer una experiencia diferente para quienes eligen vacacionar en La Costa, y por otro, dinamizar el consumo en la gastronomía local, un sector clave para la economía regional.

Desde los medios de comunicación locales acompañamos esta iniciativa como siempre, brindando espacio y difusión para que llegue a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, como ya es habitual, cabe una reflexión respetuosa pero necesaria: la mayoría de estas propuestas gastronómicas no realiza ningún tipo de inversión en medios locales, a pesar de que sí se ven beneficiadas por la difusión gratuita que se les brinda.

No se trata de una crítica vacía, sino de visibilizar una realidad concreta: sostener un medio de comunicación local es también una actividad económica, que requiere inversión, personal y recursos. Difundir tiene un costo, y si buscamos una economía costera sostenible, el compromiso debe ser colectivo.

Como en todo, hay valiosas excepciones con acompañamiento activo, pero el sector comercial —especialmente el turístico— debe repensar su rol en este esquema. No se puede construir comunidad sin cuidar las voces que la sostienen.

En estas fiestas, compartamos la mesa, el brindis… y también el compromiso.