Después de ocho años compartiendo espacio legislativo en el Senado bonaerense, las senadoras Gabriela Demaría y Flavia Delmonte finalizaron sus mandatos representando a la Quinta Sección Electoral, donde se encuentra el Partido de La Costa, distrito de origen de ambas dirigentes. Con sus bancas ya liberadas, cada una comienza a mover sus fichas en la política local de cara al nuevo escenario político que se abre con la mirada 2027.

De la Legislatura al Concejo

Gabriela Demaría, del espacio Unión por la Patria, confirmó su regreso a la política municipal: esta semana asume como concejal en el Partido de La Costa, encabezando la lista del oficialismo local. Su paso por el Senado dejó una impronta legislativa centrada en la defensa de los derechos de las personas consumidoras, con proyectos como el que permitió a los usuarios operar personalmente los posnets y otro que actualiza sanciones por infracciones al consumidor.

En su despedida, publicada en redes sociales, Demaría agradeció a los trabajadores legislativos, a su equipo, a su familia y a las figuras políticas que la acompañaron, entre ellas a la presidenta del bloque oficialista, María Teresa García, a quien calificó como un faro de aprendizaje.

«Trabajamos siempre para honrar la palabra y darle sentido en los hechos a lo que entendemos que es la política: una herramienta para transformar la realidad», expresó.

Además de su nuevo rol como concejal, circulan versiones en medios provinciales que señalan que podría ocupar un lugar en el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, lo que le daría un doble juego: presencia institucional en el distrito y proyección en el ámbito provincial.

El regreso del vecinalismo

En paralelo, Flavia Delmonte, dirigente radical de Juntos por el Cambio, también se despidió del Senado bonaerense tras cumplir dos mandatos consecutivos. En su mensaje, destacó haber trabajado con compromiso en leyes de impacto directo como la de impulso al turismo rural, la ley de Parkinson, la ley de Endometriosis, y medidas a favor de las PyMEs.

«Me voy de este recinto con el orgullo de haber puesto mi granito de arena para que Buenos Aires tenga estas leyes», escribió en su publicación.

Aunque no ha confirmado su próximo destino político, su entorno más cercano murmura con fuerza una estrategia clara: reposicionarse a nivel local a través del vecinalismo o un frente que lo contenga, con la vista puesta en una posible candidatura a intendenta en 2027 en el Partido de La Costa. La exsenadora buscaría capitalizar su experiencia legislativa, su armado territorial y un discurso más centrado en lo municipal.

Ocho años de caminos paralelos

Pese a militar en espacios antagónicos, Demaría y Delmonte compartieron más de una comisión legislativa durante su paso por la Cámara Alta. Participaron activamente en debates sobre legislación general, políticas municipales y desarrollo productivo, aunque cada una con sus propias prioridades. A continuación, un resumen de su trayectoria institucional:

📊 Comparativa Legislativa: Demaría vs Delmonte