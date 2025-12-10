Evangelina Cordone: Dudó del acuerdo opositor y dejó un mensaje filoso en redes

A pocas horas de la asunción de las nuevas autoridades del Honorable Concejo Deliberante de La Costa, Evangelina Cordone, actual concejala y una de las voces más críticas del oficialismo, se despidió de su banca con un mensaje que encendió la rosca política local.

Desde sus redes sociales, Cordone dejó entrever sus dudas sobre la solidez del supuesto acuerdo opositor que busca quedarse con la presidencia del HCD, a pesar de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas.

«Mañana 17 hs. me despido de mi cargo 🙏🏿🙏🏿. Cargo que me entregaron los vecinos en dos oportunidades y que por suerte entiendo: la alternancia hace a la democracia, y mi participación allí ya terminó, pero por suerte la lucha seguirá desde el lugar donde me encuentre 💪💪💪», escribió en sus redes.

Y agregó, en tono desafiante:

«Jamás voy a dejar de darle pelea al peor de los gobiernos, al más corrupto, al más dañino y al más insensible…»

Pero fue más allá. Cordone, que dejó claro su escepticismo sobre las chances reales del bloque opositor de avanzar en el Concejo, lanzó una advertencia con nombre y apellido:

«Veremos también mañana si queda en manos de la oposición la potestad de dirigir el Concejo Deliberante… (me permito dudar en base a experiencias anteriores) 🤷‍♀️»

La concejala saliente recordó lo ocurrido en 2023, cuando los concejales Ferrín y Arévalo fueron señalados por sectores opositores como quienes votaron junto al oficialismo para que el Frente de Todos mantuviera la presidencia del cuerpo.

«El oficialismo nunca estuvo tan tranquilo, eso sin dudas será porque ya han de tener el voto que les falta para nuevamente retener la presidencia -como hace 2 años cuando Ferrín y Arévalo entregaron a sus votantes-… veremos, veremos… mañana lo sabremos», disparó.

Y cerró con una frase que ya circula en los grupos de WhatsApp políticos de La Costa:

«NO HACERSE LOS RULOS… EL OFICIALISMO NECESITA RETENER LA ESCRIBANÍA Y TODO INDICA QUE ASÍ LA OBTENDRÁ.»

¿Mensaje de despedida o advertencia con destino?

Cordone se va, pero no en silencio. Su mensaje —entre emocional, irónico y filoso— se lee como una advertencia para propios y ajenos. Y reaviva los rumores de que el oficialismo ya tendría el número asegurado para retener el control del HCD, tal como ocurrió en 2023.

Mañana a las 17, cuando los nuevos ediles juren en sus bancas, se sabrá si la “unidad opositora” resistió la noche, o si algún voto se volvió a mover en silencio.