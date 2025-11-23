Ulises llegará antes que los Reyes Magos a La Costa

Ulises Bueno llegará al Partido de La Costa antes que los Reyes Magos. El cantante se presentará el 2 de enero de 2026 en el Estadio de La Costa, una fecha poco común para este tipo de eventos, que despertó cierta sorpresa tanto en el ambiente artístico como entre seguidores.

El recital estaba originalmente anunciado para septiembre, pero fue reprogramado sin mayores detalles, al igual que el Festival Folclórico previsto para el 22 de noviembre, también aplazado. Estos cambios generaron cuestionamientos sobre la planificación de eventos en la región.

La elección del 2 de enero como nueva fecha es, sin dudas, una apuesta arriesgada: aún se trata de un momento inicial de la temporada alta, con menor afluencia turística y menor consumo en espectáculos pagos.

A eso se suma el alto valor de las entradas, que arrancan en aproximadamente $51.750 para los sectores más económicos, y superan los $100.000 en zonas VIP. Todo esto sin contar los cargos de servicio aplicados por la plataforma de ventas.

«Las entradas se consiguen exclusivamente por la plataforma AllAccess y varían según el sector elegido», señalaron desde la producción.

🎟️ Entradas disponibles en:

El Estadio de La Costa, ubicado sobre Ruta 11, entre San Bernardo y Mar de Ajó, cuenta con capacidad para miles de personas, y será nuevamente sede de una de las apuestas musicales del verano.