Salud | Claves para reconocer deterioros cognitivos en Personas Mayores

El Dr. Oscar Prioletta, médico neurólogo, compartió información esencial en Radio Noticias sobre cómo identificar los primeros signos de deterioro cognitivo en personas mayores.

El especialista enfatizó que reconocer estos cambios de manera temprana es crucial para iniciar un tratamiento oportuno y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y su entorno familiar. Prioletta explicó que el deterioro cognitivo no se limita a la pérdida de memoria, sino que abarca alteraciones en el lenguaje, la capacidad de planificar tareas complejas o la dificultad para orientarse en lugares conocidos.

El Dr. Prioletta hizo hincapié en la necesidad de que los familiares y cuidadores presten atención a señales sutiles, como cambios abruptos de humor, la repetición constante de preguntas, o el abandono de actividades que antes disfrutaban. Durante la comunicación en Radio Noticias, el neurólogo destacó que, ante la aparición de estos síntomas, es fundamental consultar a un profesional para realizar una evaluación completa y descartar otras causas reversibles. El mensaje principal fue desestigmatizar la consulta neurológica y entender que la detección precoz es la mejor herramienta para gestionar el avance de enfermedades neurodegenerativas.

Dale play para conocer más detalles: