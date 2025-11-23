El rol turístico de las reinas del Sol y la Familia

La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, en San Bernardo, destacó la formación integral que reciben las postulantes al reinado y el papel clave que cumplen las soberanas como embajadoras turísticas del Partido de La Costa.

Con esta visión, se creó la Subcomisión de Reinas, integrada por Manuela Rojas, Nancy Coronel, Camila Moya y Facunda Ferreira. Este equipo es el encargado de acompañar y contener a las postulantes desde el proceso previo al fin de semana de coronación, y durante todo el año de reinado.

Manuela Rojas, coordinadora general de reinas y XVI Reina Nacional del Sol y la Familia, explicó que el proceso formativo ha evolucionado hacia una perspectiva más amplia y actualizada:

“La preparación de las postulantes es integral, abarca varias aristas, más allá de lo tradicional que es pasarela u oratoria. También tienen encuentros con psicólogos y nutricionistas… A su vez, se instruyen en materia de turismo con guías que las preparan sobre los atractivos no solo de San Bernardo, sino de todo el Partido de La Costa”.

Este enfoque también contempla el acompañamiento emocional, clave ante la exposición pública que implica el rol de soberana.

“Tienen un sueño que cumplir, entonces tenemos que buscar la manera de protegerlas… buscamos que sean contenidas y que puedan llevarlo de la mejor manera”, señaló Rojas.

La comisión, además, busca fomentar un cambio cultural en torno al concepto de ser reina nacional.

“Hace varios años que tenemos que cambiar el foco… Nada tiene que ver la belleza física con ser soberana. Lo que se busca es una embajadora turística que represente a su pueblo, su cultura y sus valores”, expresó.

Las soberanas como promotoras del destino

A lo largo del año, las reinas participan de eventos y fiestas populares en distintos puntos del país, donde su presencia refuerza la identidad costera:

“Nosotros viajamos a muchos sectores del país y son embajadoras turísticas. Ellas atraen a la gente en cada escenario que pisan, en cada nota que brindan, para que nos visiten. Vivimos del turismo, y su misión es muy grande y positiva para La Costa”, afirmó la ex reina y actual coordinadora.

Finalmente, Rojas invitó a la comunidad a acompañar este proceso con una mirada más empática:

“Pido que seamos más inclusivos y empáticos. Que escuchen lo que las chicas tienen para brindar… Mientras no dañen a nadie, den la oportunidad de demostrar por qué están postulándose”.

Con este trabajo, la Comisión Organizadora reafirma su objetivo de posicionar a la Fiesta Nacional del Sol y la Familia como un evento turístico y cultural de referencia, fortaleciendo el rol de las soberanas como representantes del Partido de La Costa a nivel nacional.