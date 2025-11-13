Pavón | Advierten sobre publicidades engañosas en redes sociales donde venden terrenos

En las últimas horas empezó a viralizarse, nuevamente, una promoción sobre un supuesto loteo y emprendimiento inmobiliario en el Paraje Pavón en donde se ofrecen parcelas desde los U$S 12.000.

El municipio tiene detectada la oferta y advierte a la comunidad sobre la titularidad del sitio dado que se promete una escrituración inmediata en un lugar en donde no hay aprobado ningún proyecto de ampliación del Paraje.

Una vez mas se aconseja a la comunidad que antes de comprar una propiedad y entregar el dinero y/o firma de cualquier documentación, es conveniente consultar un abogado y/o escribanos matriculados, quienes podrán asesorar correctamente.

Por este motivo, el municipio puso a disposición líneas telefónicas para evitar que sean defraudados al incurrir involuntariamente en maniobras irregulares al momento de comprar la propiedad.

Cabe resaltar que, debe requerirse el correspondiente informe de dominio del inmueble a comprar, para constatar que quién vende, sea su verdadero dueño.

Es importante recordar, que no hay inmobiliarias habilitadas dentro del partido de General Lavalle.

En caso de duda, los interesados podrán consultar en los colegios profesionales, sobre aquellos que invoquen título de abogado y/o escribano.

Colegio Abogados Dolores

Teléfono (02245) 441592/ 443838

Mail: info@colabdol.com.ar

Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires. Delegación Dolores

Asimismo, se les informa que, de sospechar que han sido víctimas de algún tipo de maniobra de engaño o delictual, podrán formular las correspondientes denuncias.

Los datos de contacto de la fiscalía general del Departamento Judicial de Dolores.

Fiscalía General

Teléfono (02245) 532509/ 532506

Mail: fisgen.do@mpba.gov.ar

Para el caso de consultas se pone a su disposición el siguiente correo electrónico: contacto.legales@generallavalle.gob.ar