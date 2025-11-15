La Asociación Amigos de la Comedia Municipal realiza rifa solidaria | Los detalles

La Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal ha lanzado una importante rifa con el objetivo de recaudar fondos destinados a sostener y potenciar las actividades de este emblemático cuerpo artístico del Partido de La Costa. La iniciativa busca generar recursos que permitan solventar gastos operativos, adquisición de vestuario, escenografía y mejoras en la infraestructura necesaria para que la Comedia Municipal pueda continuar brindando espectáculos de calidad a la comunidad.

En este marco y para obtener detalles sobre cómo adquirir los números de la rifa y colaborar con la causa, Rubén Tula, integrante activo de la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal se expresó en Radio Noticias donde compartió todas las alternativas.

15 noviembre, 2025

