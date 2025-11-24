El histórico dirigente político Juan José Mussi falleció a los 84 años, generando un fuerte impacto en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Médico de profesión y con una extensa trayectoria política, Mussi fue intendente de Berazategui en seis mandatos, ministro de Salud bonaerense y ocupó cargos nacionales vinculados al área ambiental.

Su figura, reconocida por su trabajo territorial y por su larga permanencia al frente de uno de los municipios más importantes del conurbano sur, fue parte de una generación de dirigentes que dejó una marca tanto en la política local como en la estructura provincial.

A lo largo de su vida política, Mussi construyó fuertes vínculos con referentes del interior bonaerense, entre ellos, Juan de Jesús, histórico dirigente del Partido de La Costa. También mantuvo una relación cercana con el actual diputado provincial Juan Pablo de Jesús, con quien compartió espacios de gestión y actividad partidaria.

Desde La Costa, Juan Pablo de Jesús expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales, destacando el legado de Mussi como «un intendente histórico y un dirigente enorme que deja una huella en el peronismo bonaerense», y envió un especial saludo a su hijo Patricio Mussi, quien también fue intendente de Berazategui.

A lo largo de su carrera, Juan José Mussi visitó en varias oportunidades el Partido de La Costa, participando en actos institucionales, recorridas y encuentros con la militancia. Su fallecimiento representa la pérdida de una figura de peso dentro del justicialismo, valorada por su experiencia, su vocación pública y su compromiso con el territorio.

La comunidad política provincial lo despide con respeto y lo recuerda como un referente que marcó una etapa significativa de la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires.