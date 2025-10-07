Milei tocó rock y en La Costa subió el volumen de la rosca

El Presidente Javier Milei no gobierna: hace performance. O al menos así lo vivieron los que el sábado lo vieron rockeando en el Movistar Arena con luces, banda, coristas libertarios y una versión deluxe de su ya clásica entrada con “Panic Show”. Todo muy Woodstock 2025, pero con economía ajustada y una Ley Bases atascada.

Desde el Partido de La Costa, la rosca política no tardó en levantar temperatura. Algunos viajaron, otros tuitearon (bueno, postearon, porque ya nadie tuitea), pero todos jugaron su parte en esta nueva entrega de política argenta versión reality-show.

De La Costa al Luna (o casi)

En la primera línea de militancia oficialista costera se mostró el concejal Ricardo Arévalo, que subió una postal de viaje con su tropa libertaria. Lentes de sol, bandera y micro a fondo. Todos listos para alentar al león que, esta vez, no rugió: cantó covers.

Ya en el estadio, la que no faltó fue Roxana Cavallini, candidata a diputada nacional, espada costera de La Libertad Avanza. Desde sus redes se despachó con una frase de catálogo libertario:

«Acompañamos al Presidente Javier Milei. La Costa dijo presente en el Movistar Arena. Si La Libertad no Avanza, La Argentina retrocede».

Frase que, según dicen, ya está estampada en taza, remera y sticker de WhatsApp.

Del otro lado de la plaza (virtual)

Pero si los libertarios cantaban, los opositores apretaban enter con furia. El que tiró la primera piedra fue el Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales de La Costa, Damián Rafael Heredia, que desde su cuenta sacó un hilo con olor a declaración de guerra.



«El Presidente de la Nación ahora se cree que es una estrella de rock, dan vergüenza todos desde el primero al último de los libertarios», arrancó, y no paró:

«Mientras miles de personas sufren sus políticas de hambre (…) ellos de fiesta como si no pasara nada. Hasta cuándo hay que aguantar tanta payasada junta (…) son un componente cancerígeno que está destruyendo todo».

Una crítica con ritmo de carta abierta y furia de interna sindical. En otras épocas, te la imprimían y te la pegaban en el corcho del gremio.

Pavka y la ironía peronista

En el rincón peronista, el que se sumó con humor ácido fue el referente de Tercer Milenio, Marcelo Pavka, que posteó sin vueltas:

«Vi un poquito de la banda de Milei. Pegame una ñapi, así me despierto de esta pesadilla…».

Una línea que resume el desconcierto generalizado que provoca ver a un Presidente cantar rock mientras se acumulan licitaciones frenadas, obras en pausa y sueldos licuados.

Mientras tanto, gestión cero

El acto dejó a todos diciendo algo, menos lo que harían. En La Costa —como en gran parte del país— la rosca gira, los hashtags vuelan, y las fotos militantes no faltan. Pero de proyectos, gestión, o mejoras para los vecinos… ni una palabra.

Un país con un Presidente que canta rock, militantes que arman caravana, opositores que lanzan editorial por Facebook y una política local que no se quiere quedar fuera del show.

Argentina, país generoso. Y cada vez más musical.