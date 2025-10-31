La sexta travesía de «Atreverse» realizada por personas con visión reducida pasará por el Partido de General Lavalle

atreverse

El próximo 4 de noviembre General Lavalle recibirá a los integrantes de «Atreverse», un grupo de ciclistas conformado por personas con visión reducida y sus guías, que realizan una travesía en bicicleta desde La Plata hasta Mar del Plata.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades abiertas a la comunidad con el objetivo de dar a conocer la experiencia y permitir el encuentro con los participantes de esta iniciativa inclusiva.

Escucha lo que manifestó Javier Suñé, Organizador a Radio Noticias.

Dale play:

Etiquetas:

31 octubre, 2025 por Deportes

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador