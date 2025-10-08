El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores juzgará a los siete imputados por el homicidio de Tomás Tello, ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2023 en Santa Teresita.

Cinco de los acusados están detenidos en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, mientras que otros dos enfrentarán el proceso en libertad bajo restricciones. La fiscalía tiene diez días hábiles para presentar la prueba que será parte del debate oral, instancia que luego se abrirá a la querella y las defensas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Costanera y calle 38, y se extendió hasta una vivienda en calle 44, donde la víctima recibió heridas con un elemento cortopunzante. El arma no fue hallada.

El caso tuvo una amplia repercusión en medios nacionales, tanto por la violencia del ataque como por el impacto social que generó en la comunidad del Partido de La Costa. El crimen se produjo durante los festejos de Año Nuevo, coincidiendo con el inicio de la nueva gestión del intendente Juan de Jesús, quien asumió en diciembre de 2022.