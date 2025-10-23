“Conjunción en el cielo” | La nueva propuesta de Astroturismo en General Lavalle

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Lavalle invitó a toda la familia a disfrutar de una nueva experiencia de Astroturismo con la actividad “Conjunción en el cielo”.

Esta propuesta combina naturaleza, ciencia y contemplación del cielo nocturno, permitiendo descubrir uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes: la alineación aparente entre dos o más cuerpos celestes, donde planetas, la Luna y estrellas parecen acercarse en el firmamento.

El Astroturismo es una forma de turismo sustentable que promueve la conexión con el entorno natural y la observación del cielo, especialmente en localidades con baja contaminación lumínica como General Lavalle.

La actividad se realizará el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas, con punto de encuentro en el logo de General Lavalle en el Puerto de la Ría Ajó. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados, a través del WhatsApp 02257 580966.