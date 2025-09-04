Se celebró el Mes de la Niñez con una convocatoria récord | «Lo mas lindo es que pasaban a jugar y a divertirse en familia»

Con una serie de eventos realizados a lo largo de todo el mes de agosto, el Partido de La Costa concluyó las celebraciones del Mes de la Niñez en las localidad de Aguas Verdes y en Nueva Atlantis.

Las jornadas marcaron el fin de un recorrido que abarcó toda la extensión del distrito, desde San Clemente hasta Nueva Atlantis, con actividades en cada localidad y una participación estimada de más de 20.000 niñas y niños, quienes recibieron regalos, meriendas y participaron de juegos y espectáculos.

En este marco desde Inclusión Artistica, Pablo Parra, comentó a RN:

Lo mas lindo es que pasaban a jugar y a divertirse en familia.

