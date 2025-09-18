Lavalle | Más de 200 corredores participaron de los 10K Patronales

El domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la segunda edición de los 10K Patronales de General Lavalle.

Más de 200 corredores de distintas localidades de la región participaron de esta competencia, que se convirtió en una verdadera fiesta deportiva.

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Deportes y el CEF, y contó con la presencia del intendente Nahuel Guardia y la directora de Turismo, Gabriela Telechea.

Desde la organización destacaron la colaboración de la Policía de General Lavalle, el Hospital Municipal, Prefectura General Lavalle y el Grupo de Danzas Municipal, quienes contribuyeron al éxito de la jornada.