El Partido de La Costa volvió a decir presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se desarrolla en el predio de La Rural en Palermo, sumando ya 22 años consecutivos de participación en el evento más importante del sector turístico en América Latina.

En diálogo con Radio Noticias Web, el secretario de Turismo local, Cristian Escudero, destacó que en esta edición “la Secretaría y el sector privado integran el pabellón de la Provincia de Buenos Aires, con una propuesta que apunta a la hotelería, la gastronomía, los balnearios y los parques temáticos como ejes centrales de la oferta turística”.

Además, explicó que La Costa presentó precios sugeridos para favorecer la venta anticipada de noviembre y diciembre de este año, y de marzo y abril del próximo. “La estrategia es garantizar y fidelizar nuevos públicos, consolidando a La Costa como destino de cercanía elegido por familias, jóvenes y jubilados”, subrayó Escudero en sus declaraciones al medio local.

En el marco de la feria también participó el subsecretario de Deportes bonaerense y ex intendente de La Costa, Cristian Cardozo, quien integró uno de los paneles de exposición dedicados al cruce entre turismo y deporte, donde remarcó el rol de estas actividades como motores de inclusión y desarrollo comunitario.

La FIT abrió este sábado al público general y permanecerá hasta hoy domingo, mientras que el lunes y martes se destinarán a ruedas de negocios con agencias de viajes, estudiantes y mayoristas, consolidando un espacio clave para el intercambio y la promoción del turismo argentino y regional.