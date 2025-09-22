Invitan a disfrutar de los atractivos de Tapera de López

El Club de Pesca y Náutica de San Clemente invitó a la comunidad a disfrutar de Tapera de López, un espacio natural ideal para la pesca, navegación, avistamiento de aves y actividades al aire libre, ubicado en la desembocadura del Río de la Plata en la Bahía Samborombón.

El lugar cuenta con bajada náutica, restaurante, alquiler de parrillas y un amarradero con vistas panorámicas, además de ser un sitio perfecto para conectar con la tranquilidad y la naturaleza de la costa.

Comunicación con Flor Horcajo, guía de turismo en Radio Noticias.

Dale play: