General Lavalle | El miércoles habrá asueto administrativo por el «Día de la Patrona» del distrito

lavalle 1200x675 1 700x394 1

El  24 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Merced y la Municipalidad de General Lavalle estableció mediante el Decreto Nº 879/2025 el miércoles 24 de septiembre de 2025, asueto administrativo. 


Por tal motivo, se declaró día no laborable en la Administración Pública y el Banco Provincia y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollan las festividades.


El asueto es para todos los empleados municipales, aunque se aclaró que se garantizan las guardias del personal afectado a los servicios públicos, es decir, aquellos que requieran una emergencia recibirán la atención con normalidad.


Tampoco habrá recolección de residuos a domicilio, por este motivo se solicita a los vecinos no sacar los residuos en los contenedores como en los canastos, para evitar inconvenientes.

Etiquetas:

23 septiembre, 2025 por Locales

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador