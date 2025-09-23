General Lavalle | El miércoles habrá asueto administrativo por el «Día de la Patrona» del distrito

El 24 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Merced y la Municipalidad de General Lavalle estableció mediante el Decreto Nº 879/2025 el miércoles 24 de septiembre de 2025, asueto administrativo.



Por tal motivo, se declaró día no laborable en la Administración Pública y el Banco Provincia y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollan las festividades.



El asueto es para todos los empleados municipales, aunque se aclaró que se garantizan las guardias del personal afectado a los servicios públicos, es decir, aquellos que requieran una emergencia recibirán la atención con normalidad.



Tampoco habrá recolección de residuos a domicilio, por este motivo se solicita a los vecinos no sacar los residuos en los contenedores como en los canastos, para evitar inconvenientes.