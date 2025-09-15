El folclore tradicional volvió a latir fuerte este sábado en Charlas de Café, cuando el Dúo Chazarreta Núñez subió al escenario para convertir una tarde en una experiencia emocional compartida.

Juan Chazarreta en voz y guitarra, y Mariano Núñez en voz y percusión, celebraron con su música la fuerza colectiva, la memoria y la identidad. Su repertorio, delicadamente cuidado, emocionó a quienes lo vieron surgir desde las orillas argentinas entre poesía sonora y tradición.

Para la región, este tipo de encuentros no solo nutren el arte local: son un reflejo del vínculo con nuestras raíces. Bien por Juan y Mariano, por los organizadores (Maridel y Abel) y por cada persona que sigue sosteniendo el calor fraternal en cada “Charla de Café”.

Miralos en Instagram: Aquí