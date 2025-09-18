El diputado provincial Juan Pablo De Jesús destacó en sus redes sociales la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde se aprobaron proyectos vinculados a la salud, la educación y la defensa de los consumidores.

Entre los puntos más relevantes se encuentra la aprobación del proyecto de ley que regula la actividad profesional del acompañante terapéutico, reconociéndolo como trabajador en el área de salud y derechos humanos. La iniciativa busca jerarquizar esta tarea y ahora deberá ser tratada en el Senado provincial para completar su sanción.

Además, se convirtieron en ley medidas como la protección a usuarios de tarjetas de crédito y débito frente a estafas y robos, la prohibición del uso de pantallas en escuelas primarias —excepto con fines pedagógicos— y la regulación de la instrucción básica en RCP destinada a progenitores de personas recién nacidas en situación de alto riesgo.

“Son avances concretos que buscan cuidar la salud, acompañar a las familias y mejorar la vida cotidiana en cuestiones puntuales, porque ese es el mandato que nos dieron los bonaerenses”, expresó De Jesús en su publicación.