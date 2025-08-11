Unión y Libertad lanzó campaña y presentó sus candidatos en Mar de Ajó Norte

En un domingo con sol y con la política local a pleno, Unión y Libertad inauguró su local en Mar de Ajó Norte y aprovechó para presentar la lista que competirá en las próximas elecciones. El acto, que reunió a unas 300 personas, funcionó también como señal de largada para la campaña del espacio en el Partido de La Costa.

Entre peloteros, golosinas y fotos para las redes, el encuentro tuvo también su costado más político. Sobre el escenario se mostraron los candidatos de la Quinta Sección Electoral Juan Francisco Obiol y Sandra Dell Aquila, junto al concejal de Florencio Varela, César Fuentes, una presencia que no pasó inadvertida entre los militantes.

Mientras los más chicos corrían detrás de los globos, en los pasillos del local se hablaba de cómo la fuerza busca tejer alianzas más allá de las fronteras costeras. «Queremos articular proyectos entre la provincia y los municipios para dar respuestas concretas», dijeron los dirigentes, en un mensaje que sonó tanto hacia adentro como hacia afuera del espacio.

El desembarco en Mar de Ajó Norte parece apuntar a reforzar presencia territorial y mostrar músculo político en una zona donde otras fuerzas ya vienen trabajando. La foto de la jornada, con referentes de distintas localidades y una marcada impronta seccional, dejó claro que la campaña no se jugará solo en el distrito.