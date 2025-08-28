Se presenta la obra “María La Calandria» en Mar del Tuyú

Este sábado 30 de agosto a las 19 h, el espacio ZA Café de Calle 68 N°67, entre Playa y 1, será sede de la obra “María La Calandria”,

La propuesta de teatro de narración oral escrita, dirigida e interpretada por Lili Meier, basada en la novela Envidia de Patricia Suárez retoma la tradición del relato oral escénico, poniendo en primer plano la palabra y la voz como vehículos de una historia que explora el deseo, la libertad y la fuerza femenina en el contexto de los años cuarenta.

En este marco, Meier habló en RN donde destacó:

María lo que tiene, es que hablo de una mujer de los años 40 que rompe todas las estructuras.

