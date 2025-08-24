Sergio Santana: polémicas, humor y rosca política

La semana de Sergio Santana fue todo menos tranquila. El candidato a primer concejal de Unión y Libertad arrancó con declaraciones que hicieron ruido en una radio local: “el dinero que el Estado municipal gasta en DDHH y en la Dirección de Género es dinero malgastado de los impuestos de los contribuyentes”.

No pasó ni media hora para que el audio se viralizara y, como quien destapa una olla a presión, empezaran las réplicas. Con cuchillo y tenedor en mano, algunos dirigentes ya lo estaban esperando.

No es la primera vez. En el arranque de la temporada 2025, Santana había afirmado que “el turismo que nos visita es marrón”, en clara alusión a la condición social de quienes llegan al Partido de La Costa. El comentario desató una gira mediática que lo llevó de medios locales a provinciales, nacionales e incluso internacionales.

La nueva polémica no parece ingenua. Santana apunta a progresistas y kirchneristas —con especial puntería hacia La Cámpora— buscando rascar la olla de desencantados, defraudados e indignados. En off, un dirigente cercano a la rosca local comentó: “Al buey por el cuerno y al hombre por el verbo”.

Pero el candidato no se detuvo ahí. Esta vez también se metió con la salud mental y la situación de abandono que viven muchas personas. Su entorno relativiza: “no es contra Juan, que ahora muestra una versión más laxa que la que supimos conseguir; es contra los plagas enquistados en el Estado, miles de empleados que no laburan”.

Lo más escuchado en los pasillos: “y… por lo que me pagan”. Frente a eso, Santana dispara: “no solo hay que dignificar el salario, también hay que exigir que laburen bien”.

La jugada es clara: si logra instalar la motosierra contra los municipales, descalza a Juan pero sin perder el voto de los trabajadores. Y en los corrillos ya se habla de algo más: pensando en 2027, Santana no descarta ninguna alianza.

Entre ironía, polémica y rosca, el candidato convirtió una semana de campaña en un capítulo más de esa política que entretiene, incomoda y hace ruido.