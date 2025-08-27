La política en el Partido de La Costa nunca pierde su costado pintoresco. Y esta semana la rosca viene condimentada: denuncias, carteles gigantes, encuestas que nadie muestra pero todos leen… y hasta referencias gastronómicas.

Santana y el “menú del viernes”

El concejal Sergio Santana tiene lista una denuncia para el viernes 29. La coincidencia con el Día de los Ñoquis no pasó inadvertida: en los pasillos del Concejo dicen que “no puede ser casualidad”. Habrá que esperar para ver si el plato viene servido con salsa política o con más condimento personal.

Porta, el rey de los carteles

Mientras tanto, Matías Porta sigue a todo ritmo en la calle. Es, de lejos, el candidato con mayor presencia visual en la vía pública. Esta semana sorprendió con una gigantografía en la 41 y 15, un lugar con historia: allí solía colgar sus carteles Cotoco García.

Pero Porta no solo suma en impresión: también consiguió apoyos. En San Clemente, su histórico Germán Jardón le está dando una mano. Y en la zona sur, se comenta que hasta el radical Leandro Alonso lo acompaña de manera “subterránea”. Algunos dicen que Porta debe andar con perfume nuevo, porque sedujo a aliados donde nadie imaginaba.

Encuestas: todos niegan, todos miran

El capítulo encuestas merece un libro aparte. Nadie admite tenerlas, pero en los bunkers de De Jesús y LLA circulan números que muestran un empate técnico con La Libertad Avanza en la pelea.

El más complicado parece López, que enfrenta esta campaña con un equipo mucho más flaco que en otras elecciones: sin el respaldo unánime del radicalismo, sin Cordone, y sin el propio Porta, que esta vez juega por su cuenta.

Un escenario abierto y condimentado

Así se cocina la campaña costera: denuncias que caen justo el Día de los Ñoquis, carteles que ocupan esquinas históricas y encuestas que nadie muestra pero todos discuten. La rosca local está al rojo vivo, y el menú político promete más platos fuertes rumbo a octubre.