En modo campaña y con la lengua más filosa que un micrófono encendido en horario central, la candidata a concejal por el espacio vecinalista Hacemos La Costa, Mila Araya, salió a patear el tablero político local con declaraciones que sacudieron más de una banca del HCD.

«Hay candidatos de algunas listas que ya son concejales y en 4 años no pudieron aprobar una sola ordenanza que le mejore la vida a la gente», lanzó, con la puntería de quien conoce la rosca desde la vereda del vecino común.

Lejos de la diplomacia que suele abundar en tiempos electorales, Araya criticó la costumbre política de «prometer dos semanas antes de las elecciones y desaparecer dos años y medio después».

«Como vecina, estoy cansada de escuchar promesas cada dos años solamente para que los voten y puedan llegar a ocupar una banca. Una vez que ingresan, no van a trabajar… o solamente van para subir una historia a sus perfiles de Instagram», afirmó.

Con un tono que mezcla indignación vecinal con una propuesta de «laburo real», la candidata se diferenció de la vieja guardia:

«En este espacio vecinalista, estamos todos convencidos de que hay que trabajar 24/7 por y para la gente que nos elige. Ser funcionario público tiene que volver a ser una vocación de servicio, no un reality show con transmisión en redes sociales».

Consultada sobre la recepción de sus propuestas, Araya señaló que la gente responde «con entusiasmo y con hartazgo en partes iguales»:

«Estamos cansados de los mismos apellidos que se presentan para no cambiar nada. En Hacemos La Costa vinimos laburantes de todas las localidades a ofrecer una opción diferente: gente comprometida a trabajar de verdad».

Y cerró con una pregunta que apuntó directo al corazón del debate político local:

«Si en 4 años no tenés una sola ordenanza relevante aprobada… lo que me surge innatamente como pregunta es: ¿para qué querés 4 años más? Si ya en este mandato le mostraste a la gente que sos un pésimo concejal».

La candidata promete llegar al Concejo para «buscarle soluciones a los problemas estructurales del Partido de La Costa, sin poner excusas y solo con trabajo».