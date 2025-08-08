Hoy | Llega el Mercado Itinerante de la Pesca Artesanal

Comienza a desarrollarse en el Partido de La Costa el Mercado Itinerante de la Pesca Artesanal, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis.

Se trata de una propuesta articulada con el programa provincial Mercados Bonaerenses, con el objetivo de crear un nuevo canal de comercialización para los productos del mar. Esta acción busca fomentar el consumo de alimentos frescos y de calidad, promover la compra directa a pescadores artesanales, fortalecer el trabajo local con valor agregado y ofrecer precios accesibles para las familias costeras.

El punto de venta estará a cargo de la Cooperativa de Trabajo Pescadores de la Bahía Limitada (COPEBA), que abastece su oferta con capturas realizadas por pescadores artesanales de la región. A su vez, se podrá acceder a reintegros de hasta un 40% pagando con Cuenta DNI.

Para más información, las y los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo (Av. Costanera N° 8001, Mar del Tuyú) de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, llamar al (02246) 43-3043, enviar un WhatsApp al (2257) 30-7884 o escribir a secretariadeproduccion@lacosta.gob.ar .

La primera jornada se llevará a cabo hoy, desde las 10.00, en Avenida I y calle 10, San Clemente del Tuyú.