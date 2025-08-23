El Mercado Itinerante de la Pesca Artesanal llega hoy a Mar de Ajó

El Mercado Itinerante de la Pesca Artesanal continúa su recorrido por el Partido de La Costa acercando a las familias productos frescos, de calidad y a precios populares.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo junto al programa provincial Mercados Bonaerenses y la Cooperativa de Pescadores de la Bahía (COPEBA), busca abrir nuevos canales de comercialización para los pescadores artesanales locales y fomentar el consumo de alimentos saludables con valor agregado.

En este marco, hoy sábado 23 de agosto, 10.00 horas: Plaza Chascomús (Chascomús y Azopardo), Mar de Ajó.