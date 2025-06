Advierten sobre el duro golpe de las políticas de Milei al sector pesquero

En medio de una crisis creciente en uno de los sectores productivos clave del país, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, lanzó un duro diagnóstico: “Milei está llevando al abismo al sector pesquero”. La afirmación surge tras la reciente suspensión de la prospección de langostino en aguas nacionales debido a la falta de buques inscriptos, un hecho que deja en evidencia el impacto de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional sobre la industria.

Javier Rodríguez responsabilizó directamente a la administración de Javier Milei por el agravamiento de la situación pesquera, que afecta a más de 60.000 trabajadores y trabajadoras, y golpea de lleno a la economía de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y otras regiones del litoral marítimo argentino. “La pesca está siendo atacada desde los primeros días del gobierno de Milei”, sentenció el ministro, quien apuntó también contra Federico Sturzenegger por los intentos de desmantelar la Ley Federal de Pesca mediante un sistema de licitación internacional.

Los números hablan por sí solos: la industria pesquera procesa anualmente 793.000 toneladas de productos, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, con un aporte de 1.981 millones de dólares en divisas. Sin embargo, la decisión del Gobierno de Milei fue aumentar los Derechos Únicos de Extracción (DUE) en promedio un 234% en términos reales, amenaza su continuidad.

“La combinación de un dólar atrasado y el aumento de impuestos a través del ajuste del DUE es mortífera para el sector”, aseguró el ministro. “Aunque nosotros hemos planteado como provincia la necesidad de revertir el aumento del DUE, la negativa del gobierno de MiIei está llevando al abismo al sector pesquero”.

En particular, los aumentos más drásticos se registraron en especies clave como el calamar (+509%) y la merluza hubbsi (+174%). El langostino, principal especie de exportación, sufrió un incremento del 80%, siempre en términos reales.

La situación llevó a que la reciente convocatoria para realizar la prospección de langostino —etapa clave previa a la apertura de la temporada— fracasara. Las empresas no nominaron buques, en un escenario de una cotización del dólar desfavorable, e incremento de DUE, baja en los precios internacionales y una negociación paritaria que no termina de acordarse.

En este escenario desde la provincia de Buenos Aires se planteó una propuesta que fue aprobada en el seno del Consejo Federal Pesquero para intentar destrabar en lo inmediato la situación, más allá de que se señaló que se debe resolver la cuestión de fondo: “Lo que se definió en el Consejo fue en base a una propuesta que llevó la provincia de Buenos Aires: en lugar de realizar una prospección mediante sorteo de los buques, propusimos que los barcos se inscriban directamente. Una vez que se completen los cuatro buques requeridos para una zona, se podrá autorizar la prospección con un observador a bordo”, explicó. Además, aclaró que no se estableció un plazo específico, sino que se irá habilitando en función del orden de inscripción a través del sistema TAD.

“Una vez realizada la prospección —que dura a los sumo 72 horas— y con los primeros datos disponibles, ya se podría iniciar la zafra de langostino en aguas de jurisdicción nacional, dentro del área de veda permanente de juveniles de merluza”, detalló Javier Rodríguez.

La propuesta bonaerense fue trabajada junto al resto de los consejeros y valorada por la autoridad de aplicación, que ahora tiene la potestad de habilitar la prospección en cada una de las cuatro zonas sugeridas por el INIDEP, luego de que la convocatoria anterior quedara desierta.

«El Gobierno de Milei no escucha al sector»

A finales de 2024, el Consejo Federal Pesquero sancionó por mayoría el nuevo esquema de aumento del DUE. Solo la provincia de Buenos Aires votó en contra. “El Gobierno de Milei no escucha al sector. No le interesan los puertos, ni las rutas, ni las obras públicas. No entiende la lógica productiva de la pesca ni lo que representa para miles de familias”, agregó el ministro.

Para Javier Rodríguez, la resistencia de los sectores pesqueros fue clave para frenar el intento de modificar por completo el régimen pesquero nacional en la Ley Bases, y también fue fundamental para que se recuotificara la merluza: “La re cuotificación por 15 años en la merluza es un gran logro del sector pesquero bonaerense”. Y agregó: “Pero debe entenderse que ello fue una medida defensiva, ante el ataque del Gobierno de Milei, que incluso demoró por sobre cualquier límite razonable la asignación de esas cuotas, poniendo en peligro la actividad y derrumbando por completo todo tipo de previsibilidad”.

“El fracaso de la prospección de langostino, algo absolutamente inédito, y la demora que ello implica no es casual. Es parte de un modelo que sigue atacando a la producción nacional. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con una política de ajuste que impacta de lleno en los sectores productivos, la pesca —estratégica para la economía nacional y regional— se encuentra en jaque. La incertidumbre crece, los barcos permanecen en los muelle