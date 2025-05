La Costa Atlántica vive su propio drama de fin de temporada: los municipios no tienen plata y los intendentes enfrentan la crisis como helado que se derrite en enero. Desde La Plata, Axel Kicillof y su ministro Carlos Bianco avisaron sin anestesia:

“La provincia empieza el 2025 en emergencia económica porque no nos aprobaron el endeudamiento. Y si no me endeudo, ¿cómo pago?”

Esa frase ya es la Biblia de los municipios. Con sueldos y aguinaldos en veremos, y una coparticipación que llega como la SUBE sin saldo, los intendentes se desesperan por sobrevivir. Y en ese reparto de angustias, hay uno que le metió producción, luces, drama y decretazo: Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, que activó la emergencia económica, sanitaria y política con la energía de un panelista de LAM gritando “¡esto es un escándalo!”

La gestión de Barrera entró oficialmente en modo crisis. Literal. No hay plata para sueldos, ni aguinaldos, ni para explicar cómo llegamos hasta acá sin que nadie frene la calesita.

“La culpa es de la Nación, la coparticipación, el contexto global, la humedad y el horóscopo”, repite el intendente, evitando mencionar a Kicillof, que sigue blindado como el CEO de la serie, pero sin firmar los cheques del elenco.

En Instagram, los vecinos se sacan las ganas. En un posteo de Barrera sobre el aplastamiento de escapes libres secuestrados, los comentarios fueron una mezcla de catarsis y stand-up:

“Bien al estilo Milei: escapes afuera y política adentro”

“Ahí abajo deberían estar las cabezas de los que hicieron pelota Gesell”

“Dejen de traer motos, traigan plata”

“Hace tres días que no abro la caja. No vendo ni un paquete de yerba. Y estos giles de la oposición se pelean por el cartel del bloque”, dice Luis, comerciante del paseo 105, mientras acomoda lapiceras de campaña con olor a naftalina.

“Ya no esquivo pozos, esquivo excusas”, suma Marcelo, remisero, mientras escucha la radio que repite el decreto como si fuera parte del ranking musical.

Y mientras Gesell arde en su propia miniserie, la oposición local parece no haber leído nunca a Napoleón:

👉 “Si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas”.

Pero no. Acá no solo lo interrumpen, ¡le gritan el error en vivo, lo filman en TikTok y le hacen edit con Bad Bunny!

Y así, la política geselina se volvió un género nuevo: ni comedia, ni drama, ni gestión. Algo así como el mismo guion que se ensaya en cada rincón del país.

Con concejales que creen estar en el confesionario, opositores como panelistas de LAM, y un intendente que se atrinchera en su sillón como si quedarse fuera un método para zafar del voto negativo.

Mientras tanto, la frase que se repite en las oficinas municipales, en el paseo, en la fila del súper y en la radio del remis suena como el hit de la temporada:

🎙️“Che, si no me endeudo… ¿cómo pago?”