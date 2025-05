PJ Diversidad La Costa | La política como acto de visibilidad y justicia

En un país donde los discursos de odio vuelven a tener micrófono, la política de base se planta como trinchera. El nacimiento de PJ Diversidad La Costa en San Clemente del Tuyú es más que una formalidad partidaria: es una declaración de principios. En pleno 2024, el colectivo LGBT+ dentro del peronismo bonaerense decidió no esperar más para ocupar un lugar que siempre les perteneció: el de la militancia activa, visible y transformadora.

Lo que ocurrió el pasado 2 de mayo en la sede del Partido Justicialista local no fue un acto más. Fue el inicio de un proceso que busca integrar, pero sobre todo transformar desde adentro. Porque no se trata de una cuota simbólica ni de “incluir al colectivo” como gesto, sino de construir peronismo desde las vivencias, las urgencias y los aportes concretos de una comunidad históricamente postergada incluso dentro de los espacios populares.

La diversidad como praxis justicialista

Quienes impulsan PJ Diversidad no piden permiso. Asumen el mandato de representar sus propias luchas, sin delegarlas. “Tenemos que ser quienes planteemos los temas”, expresó Nulli durante la conferencia de lanzamiento, y esa frase sintetiza el cambio de época: no se trata de esperar a que alguien más levante la voz, sino de asumir el protagonismo.

Esto, en clave peronista, es profundamente revolucionario. Porque el peronismo no es un dogma cerrado, sino un movimiento que históricamente se enriqueció al sumar nuevas luchas a su causa. Así como supo integrar al movimiento obrero, a las mujeres y a los movimientos de derechos humanos, hoy le toca hacer lo propio con las identidades sexo-genéricas disidentes. No como “anexo”, sino como parte constitutiva de su identidad.

Un acto militante en tiempos de retroceso

La aparición de PJ Diversidad La Costa se da en un momento político especialmente complejo. La ultraderecha, tanto en el gobierno nacional como en diversos sectores sociales, intenta reinstalar discursos de odio con total impunidad. Frente a eso, este tipo de organización es una respuesta profundamente política: reafirma que la diversidad no es un capricho, sino una base para una democracia real.

Y lo hace desde el peronismo, un espacio históricamente ligado a la ampliación de derechos. Si bien en muchas ocasiones el partido ha tardado en incluir ciertas voces, hoy está claro que sin la participación de estos sectores, el peronismo no tiene futuro. No puede hablar de justicia social si no incorpora las demandas concretas de quienes sufren discriminación, exclusión y violencia todos los días.

No es una moda, es organización

Lo de San Clemente no es un caso aislado. La conformación de PJ Diversidad se inscribe dentro de una estrategia nacional que avanza silenciosa pero firmemente. Desde distintos rincones del país, la diversidad sexual y los feminismos comienzan a reconfigurar la lógica interna del PJ. Ya no se trata solo de ocupar cargos o figurar en listas, sino de definir agenda, de construir doctrina desde la experiencia vivida.

Por eso, más que un acto, lo del 2 de mayo fue una apuesta al futuro. Porque visibilizar es también gobernar, y quienes integran PJ Diversidad La Costa lo entienden con claridad.