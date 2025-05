Un vecino de Santa Teresita busca testigos e imágenes de cámaras de seguridad para identificar al conductor de un vehículo que protagonizó un choque con fuga en la madrugada del miércoles 15 de mayo.

Según el testimonio del damnificado, el hecho ocurrió alrededor de las 3:20 hs, cuando un vehículo embistió su auto que se encontraba estacionado frente a su domicilio, sobre calle 33 entre 14 y 16.

«A esa hora me avisan los vecinos que me habían chocado el auto que estaba en la puerta de casa. Llamé al 911 y luego me presenté en la comisaría para hacer la denuncia», explicó el afectado en diálogo con este medio.

Al día siguiente, se acercó a la sede de su aseguradora, La Perseverancia, pero allí le solicitaron los datos del vehículo que ocasionó el siniestro. «Me pidieron que les lleve la documentación del auto que me chocó. Cosa difícil, ya que se dio a la fuga y hasta el momento nadie se acercó a brindarme los datos», agregó.

Un Ford Ka negro como principal sospechoso

El auto involucrado sería un Ford Ka negro, según puede observarse en algunas grabaciones obtenidas por el vecino. «Pude ver en las cámaras que el auto venía por la calle 33, dobla en la 14, choca mi vehículo y sigue por la 14, doblando luego en la 35», detalló.

Desde entonces, el damnificado viene recorriendo casas particulares y comercios de la zona para obtener imágenes adicionales, además de haber solicitado el acceso a las cámaras municipales. Su objetivo principal es lograr identificar la patente del vehículo.

«Si tenés cámara por la zona y podés darme una mano con imágenes del 15 de mayo entre las 03:10 y 03:40 hs, te lo agradecería muchísimo», pidió el vecino, quien dejó disponible su contacto al 2246-591087 para cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.