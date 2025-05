La campaña por la candidatura de Adornis en CABA llegó al Partido de La Costa, y llegó con fuerza. En redes sociales, los representantes locales de La Libertad Avanza salieron a bancar la parada con la consigna que ya es trending: “Adornis es Milei”. Y si eso no te alcanza para convencerte, esperá a leer lo que sigue.

Porque desde La Costa también se milita fuerte. No con timbreo ni actos, sino con lo que hoy realmente mueve la aguja: posteos, historias, y reels bien encendidos.

Encabezando el operativo digital, aparece Roxana Cavallini, la líder local del espacio libertario. Conocida como la Leona, Roxana lleva ese apodo con coherencia: rugido fuerte, zarpazos a la casta y una melena siempre lista para la cámara. A su lado, la concejal Elizabet Ferrín, también Leona (doble mérito: fue presidenta del Club de Leones, o sea, el ADN libertario lo tenía desde antes que sea cool). Es verdad que en una vida pasada fue candidata con Cotoco, pero explicar eso sería abrir una puerta oscura al metaverso: Cotoco es Macri, pero ahora es Milei… o algo así.

Completa el tridente Ricardo Arévalo, concejal y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante. Lejos del discurso tibio, Arévalo apunta alto y directo. Que tiemble el socialismo escandinavo.

Y así, con esta fuerza local, el mensaje cruzó la General Paz: “Ahora sí, carajo, va a ganar Adornis”. Y claro que va a ganar, porque Adornis es Milei, y nosotros… ¿nosotros quiénes somos?

Imaginemos por un segundo: alguien en Caballito, con la boleta en la mano, dice “yo voto a Adornis porque Adornis es Milei… y Milei es Cavallini”. Gol de media cancha, ¿no?

El kirchnerismo, mientras tanto, hace silencio. No se escucha ni un susurro en las redes. ¿Será miedo? ¿Será respeto? ¿O será que están tratando de entender cómo alguien puede ser ex Macri, ex Cotoco, y ahora 100% Milei, todo en una misma campaña?

Sea como sea, el domingo se vota en CABA. Pero en La Costa, ya sentimos el impacto. Porque cuando una campaña se vuelve viral, las fronteras se diluyen, los distritos se achican, y todos jugamos el mismo partido.

Hoy por vos, mañana por mí. Y el domingo, yo voto a Adornis… porque Adornis es Cavallini. ¿Cómo no te vas a emocionar?

Y si con los me gusta y los retuits que logró esta campaña ganan la elección, no te sorprendas si en la próxima tiran un proyecto para que no se vote más: se laijea. Y gana el que más likes tenga. Una democracia 3.0, con WiFi y sin fila.